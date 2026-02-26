Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спартак – Адмирал, результат матча 26 февраля 2026 года, счёт 6:3, КХЛ 2025/2026

Хет-трик Егора Филина помог «Спартаку» дома победить «Адмирал»
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 3
Адмирал
Владивосток
1:0 Филин (Соловьёв, Кровяков) – 10:31 (5x4)     2:0 Мальцев (Гутик, Порядин) – 14:03 (5x5)     2:1 Шулак (Тимашов, Старков) – 30:42 (5x4)     3:1 Кин – 34:30 (5x5)     3:2 Булавчук (Олсон, Шулак) – 36:32 (5x4)     3:3 Завгородний (Шулак, Олсон) – 47:05 (5x5)     4:3 Гутик (Вишневский, Мальцев) – 52:41 (5x4)     5:3 Филин (Холодилин, Рябов) – 54:14 (5x5)     6:3 Филин (Мальцев, Орлов) – 59:24 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Спартака» шайбы забросили Егор Филин (хет-трик), Михаил Мальцев, Джоуи Кин, Даниил Гутик. У «Адмирала» голы забили Либор Шулак, Оскар Булавчук.

«Спартак» второй раз в сезоне одолел дальневосточный клуб. Во Владивостоке красно-белые победили со счётом 4:3 Б.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Спартак» 28 февраля встретится с «Барысом» в Москве. «Адмирал» в следующем матче сыграет дома с «Салаватом Юлаевым» 1 марта.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android