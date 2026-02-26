Хет-трик Егора Филина помог «Спартаку» дома победить «Адмирал»
В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 3
Адмирал
Владивосток
1:0 Филин (Соловьёв, Кровяков) – 10:31 (5x4) 2:0 Мальцев (Гутик, Порядин) – 14:03 (5x5) 2:1 Шулак (Тимашов, Старков) – 30:42 (5x4) 3:1 Кин – 34:30 (5x5) 3:2 Булавчук (Олсон, Шулак) – 36:32 (5x4) 3:3 Завгородний (Шулак, Олсон) – 47:05 (5x5) 4:3 Гутик (Вишневский, Мальцев) – 52:41 (5x4) 5:3 Филин (Холодилин, Рябов) – 54:14 (5x5) 6:3 Филин (Мальцев, Орлов) – 59:24 (en)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе «Спартака» шайбы забросили Егор Филин (хет-трик), Михаил Мальцев, Джоуи Кин, Даниил Гутик. У «Адмирала» голы забили Либор Шулак, Оскар Булавчук.
«Спартак» второй раз в сезоне одолел дальневосточный клуб. Во Владивостоке красно-белые победили со счётом 4:3 Б.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Спартак» 28 февраля встретится с «Барысом» в Москве. «Адмирал» в следующем матче сыграет дома с «Салаватом Юлаевым» 1 марта.
