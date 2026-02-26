Скидки
СКА – Динамо М, результат матча 26 февраля 2026 года, счёт 1:4, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» обеспечило себе выход в плей-офф, обыграв в гостях СКА
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Галимов (Слепышев, Артемьев) – 05:43 (5x5)     1:1 Дишковский – 12:39 (4x5)     1:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 28:09 (5x4)     1:3 Адамчук (Уил, Гусев) – 28:45 (5x5)     1:4 Сергеев (Уил) – 33:59 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Динамо» шайбы забросили Ансель Галимов, Джордан Уил, Кирилл Адамчук, Артём Сергеев. У СКА единственная шайба на счету Никиты Дишковского.

После данной победы московское «Динамо» обеспечило себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина — 2026.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА 28 февраля встретится с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге. «Динамо» в следующем матче сыграет дома с «Металлургом» 1 марта.

Комментарии
