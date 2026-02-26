Московское «Динамо» обеспечило себе выход в плей-офф, обыграв в гостях СКА
Поделиться
В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Галимов (Слепышев, Артемьев) – 05:43 (5x5) 1:1 Дишковский – 12:39 (4x5) 1:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 28:09 (5x4) 1:3 Адамчук (Уил, Гусев) – 28:45 (5x5) 1:4 Сергеев (Уил) – 33:59 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе «Динамо» шайбы забросили Ансель Галимов, Джордан Уил, Кирилл Адамчук, Артём Сергеев. У СКА единственная шайба на счету Никиты Дишковского.
После данной победы московское «Динамо» обеспечило себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина — 2026.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА 28 февраля встретится с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге. «Динамо» в следующем матче сыграет дома с «Металлургом» 1 марта.
Комментарии
- 26 февраля 2026
-
22:26
-
22:10
-
22:00
-
21:47
-
21:45
-
21:27
-
21:13
-
21:00
-
20:51
-
20:40
-
20:28
-
20:15
-
20:06
-
19:50
-
19:32
-
19:23
-
18:47
-
18:29
-
18:08
-
17:50
-
17:31
-
17:10
-
16:53
-
16:44
-
16:25
-
16:07
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:20
-
13:50
-
13:30
-
13:20