В Западной конференции КХЛ определены семь из восьми участников Кубка Гагарина — 2026

Комментарии

В Западной конференции Континентальной хоккейной лиги определены семь из восьми участников Кубка Гагарина — 2026.

Сегодня, 26 февраля, московское «Динамо» победило в Санкт-Петербурге СКА и стало участником плей-офф КХЛ. Ранее игру в Кубке Гагарина — 2026 в Западной конференции себе обеспечили «Локомотив», минское «Динамо», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА и СКА.

В данный момент на восьмой строчке таблицы Запада находится «Спартак», в активе которого 68 очков. У идущих девятыми «Шанхайских Драконов» — 51 очко.

Напомним, розыгрыш Кубка Гагарина — 2026 стартует 23 марта и продлится до 23 мая. Действующим обладателем трофея является ярославский «Локомотив».

