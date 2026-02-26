Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Козлов объяснил, за счёт чего московское «Динамо» на выезде обыграло СКА

Вячеслав Козлов объяснил, за счёт чего московское «Динамо» на выезде обыграло СКА
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил победную встречу со СКА (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Галимов (Слепышев, Артемьев) – 05:43 (5x5)     1:1 Дишковский – 12:39 (4x5)     1:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 28:09 (5x4)     1:3 Адамчук (Уил, Гусев) – 28:45 (5x5)     1:4 Сергеев (Уил) – 33:59 (5x5)    

– Прежде всего хотел бы поздравить игроков и болельщиков с выходом в плей-офф. По игре скажу, что хорошо начали и забили гол. К сожалению, пропустили в большинстве, хотя говорили ребятам, что в прошлой игре они забили в меньшинстве, но ошиблись. Во втором периоде стали правильно играть, хорошо накрывали соперника в зоне атаки, подловили их на ошибках и забили хорошие голы. Всех с победой.

– Решили игру за шесть минут. За счёт чего? Где нашли слабые точки у СКА?
– Старались накладывать смены. Пара моментов у нас получилась. На контратаках, на возврате Адамчук забил один гол, хорошо распорядились [шайбой]. Ключевым же стало большинство, когда Гусев отдал на Уила. Хорошая комбинация придала нам уверенности, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» обеспечило себе выход в плей-офф, обыграв в гостях СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android