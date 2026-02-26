Вячеслав Козлов объяснил, за счёт чего московское «Динамо» на выезде обыграло СКА

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил победную встречу со СКА (4:1).

– Прежде всего хотел бы поздравить игроков и болельщиков с выходом в плей-офф. По игре скажу, что хорошо начали и забили гол. К сожалению, пропустили в большинстве, хотя говорили ребятам, что в прошлой игре они забили в меньшинстве, но ошиблись. Во втором периоде стали правильно играть, хорошо накрывали соперника в зоне атаки, подловили их на ошибках и забили хорошие голы. Всех с победой.

– Решили игру за шесть минут. За счёт чего? Где нашли слабые точки у СКА?

– Старались накладывать смены. Пара моментов у нас получилась. На контратаках, на возврате Адамчук забил один гол, хорошо распорядились [шайбой]. Ключевым же стало большинство, когда Гусев отдал на Уила. Хорошая комбинация придала нам уверенности, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.