Главный тренер «Вашингтона» Карбери высказался о будущем Овечкина в клубе

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о будущем российского капитана Александра Овечкина в клубе.

«Я об этом думал, и это непросто, потому что это как слон в комнате, которого не хочется замечать. Не хочется давить на Алекса, понимаете? Как организация, как тренер, вы должны дать ему свободу и позволить делать то, что он хочет. Как мы и говорили с самого начала, именно так мы и поступим. Ему нужно время. Так что я не хочу говорить ему: «Эй, это может быть твой последний шанс».

Знаете, это всё в будущем. Так что я просто стараюсь быть рядом с Ови, помогать ему и нашей команде делать всё, что в наших силах, чтобы в этих последних 23 матчах обеспечить место в плей-офф. Стараюсь, чтобы он был эффективным игроком, эффективным лидером, был на пике формы в свои 40 лет. Вот на чём я стараюсь сосредоточиться.

А потом, когда придёт время принимать решения, думаю, тогда мы сможем поразмыслить над будущим и поговорить об этом», — цитирует Карбери пресс-служба «Вашингтона».