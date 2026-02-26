Ларионов — об 1:4 с «Динамо»: если бы забил Гримальди, ждали бы другого исхода

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о домашнем поражении от московского «Динамо» (1:4).

– Скажу честно, пока трудно проанализировать и дать ответы по второму периоду. По тем голам, что мы пропустили. Понятно, что гол в меньшинстве, но не было предпосылок, что так легко дадим сопернику их забить. По первому периоду даже не было сомнений, что ребята вышли нацеленными. Был хороший темп. Были моменты. Если бы забил Гримальди и сделал 2:1, то наверняка бы ждали другого исхода и другого матча.

Но что есть, то есть. Сейчас важно перегруппироваться. Важно как можно быстрее забыть этот матч и двигаться дальше. Такие игры бывают. Впереди матч с «Локомотивом», нам надо быть более свежими в плане психологии и в плане того, чтобы этот груз не висел в течение двух дней, потому что новый матч уже через 36 часов. Чуть больше. Таковы короткие итоги этого матча.

– Очень сильно проиграли «на точке» и два гола пропустили сразу после вбрасываний. Почему против мастера игры на вбрасываниях Джордана Уила выпускали молодого Никиту Недопёкина?

– Вы знаете, у нас практически два игрока, которые были в плюсе – Плотников и Воробьёв. Ты не можешь выпускать людей, которые только что отыграли. Недопёкин – молодой парень. Сырой. Естественно, не хочешь рисковать, но и не хочешь забирать тот опыт, который он приобретает.

В основном он более надёжный «на точке», но вбрасывания – это не только работа центрального нападающего. Это ещё и игра тех людей, которые находятся на подборах. Это реакция. Это борьба за право быть первым на шайбе и в то же время быть на линии броска.

Поэтому давайте не будем слишком критичны к этому парню, к молодёжи, потому что они хорошо играют. Не всё получается, но мы бы не хотели забирать у них тот задор, который у них есть. Мы бы хотели, чтобы у нас другие ребята, которые по своему таланту, опыту и мастерству, выходили на те позиции, когда команде сложно и когда команда проигрывает.

Это те вещи, которые мы хотим завтра спокойно обсудить перед матчем с «Локомотивом» и понять, где мы можем внести коррективы, что-то исправить и двигаться дальше, – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.