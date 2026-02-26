Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов: говорили о дисциплине, потому что в остальном не видели проблем в «Динамо»

Ларионов: говорили о дисциплине, потому что в остальном не видели проблем в «Динамо»
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о подготовке команды ко встрече с московским «Динамо» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Галимов (Слепышев, Артемьев) – 05:43 (5x5)     1:1 Дишковский – 12:39 (4x5)     1:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 28:09 (5x4)     1:3 Адамчук (Уил, Гусев) – 28:45 (5x5)     1:4 Сергеев (Уил) – 33:59 (5x5)    

– Несколько необязательных удалений допустили в третьем периоде, когда надо было отыгрываться. Почему всё пошло не в том направлении?
– Вы знаете, когда проигрываешь 1:4, естественно, это сказывается на игроках, на их фокусе, на их концентрации. Начинаются разговоры с судьями. Начинаются те маленькие фолы, которые абсолютно не нужны. Мы об этом обязательно тоже скажем, потому что во время матча игроки на льду проявляют свои эмоции – хорошие или плохие.

Мы об этом говорили, потому что знали, соперник из последних 15 голов забил шесть или семь при игре в большинстве. Мы говорили о дисциплине. Говорили, что не [стоит] давать сопернику этих шансов, потому что во всём остальном мы не видели проблем в этой команде. К сожалению, этот план не сработал.

Эмоционально, ментально мы должны быть более собраны. Нужно контролировать свои эмоции, когда ты проигрываешь или выигрываешь, и делать это достойно. А маленькие фолы, которые происходят, только убивают команду, – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Ларионов — об 1:4 с «Динамо»: если бы забил Гримальди, ждали бы другого исхода
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android