Ларионов: говорили о дисциплине, потому что в остальном не видели проблем в «Динамо»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о подготовке команды ко встрече с московским «Динамо» (1:4).

– Несколько необязательных удалений допустили в третьем периоде, когда надо было отыгрываться. Почему всё пошло не в том направлении?

– Вы знаете, когда проигрываешь 1:4, естественно, это сказывается на игроках, на их фокусе, на их концентрации. Начинаются разговоры с судьями. Начинаются те маленькие фолы, которые абсолютно не нужны. Мы об этом обязательно тоже скажем, потому что во время матча игроки на льду проявляют свои эмоции – хорошие или плохие.

Мы об этом говорили, потому что знали, соперник из последних 15 голов забил шесть или семь при игре в большинстве. Мы говорили о дисциплине. Говорили, что не [стоит] давать сопернику этих шансов, потому что во всём остальном мы не видели проблем в этой команде. К сожалению, этот план не сработал.

Эмоционально, ментально мы должны быть более собраны. Нужно контролировать свои эмоции, когда ты проигрываешь или выигрываешь, и делать это достойно. А маленькие фолы, которые происходят, только убивают команду, – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.