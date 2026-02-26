Игорь Ларионов объяснил, чего не хватило СКА в матче с московским «Динамо»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов объяснил, чего не хватило армейскому клубу в проигранном матче с московским «Динамо» (1:4).

– В первом периоде действовали собраннее в обороне. Почему во втором периоде оборона была другой?

– Вы понимаете, оборона – это ключевой вопрос. Она начинается с потери шайбы, с позиционной атаки. Оборона – это когда каждый игрок задействован и вовлечён в процесс. Когда партнёр находится в сложной ситуации, тогда ему необходима помощь и поддержка. Взаимосвязь, взаимозаменяемость, эта страсть не проиграть единоборство. Это всё тоже часть обороны. Мы не были свежими в плане мысли. Не хватало быстрого паса, который мы бы хотели видеть. Это те элементы, которые и повлияли на исход матча.

После второго периода счёт был 1:4, но впереди было ещё 20 минут. Много времени, чтобы достать из себя чуть больше. Причём каждому игроку. И сделать это ради тех зрителей, которые пришли сегодня на матч и были с нами до конца, поддерживая команду. Ребята старались, но скажу честно – этого было мало.

– Показалось, что не хватило ещё и эмоций. Словно выхолощенные были.

– Вы знаете, очень трудно после матча так сразу резко оценить и дать оценку тем эмоциям, о которых вы говорите. Они необходимы. Если сейчас переходить на оправдания, то мы провели большую девятиматчевую серию с очками. Это хорошо. Но выходя на матч, это всегда тот день, в который ты должен выложиться максимально. Не должен себя жалеть. Сегодня этих качеств не хватило. Без эмоций не бывает хоккея, не бывает результата. Каждый игрок должен из себя доставать, а мы как тренеры обязаны брать на себя ответственность, чтобы та очковая линия продолжалась. Мы бы хотели, чтобы она продолжалась, но сегодня… Не люблю это выражение про плохой день или не наш день, потому что это всегда оправдание. Скажу, что у нас были плохие моменты, которые нам стоили двух очков.

Сейчас важно понять причину, поговорить с ребятами. Завтра мы тренируемся. Нужно освежить их головы, вселить в них ту уверенность, которая сегодня была потеряна. Эмоции должны проявляться, выходя на лёд. В каждом отрезке ты играешь за клуб, за город, за болельщиков, за логотип на груди. Эти вещи должны проявляться в каждом матче, – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.