Ларионов ответил, не звонил ли ему Скотти Боумэн перед его встречей с командой Козлова

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о противостоянии с наставником московского «Динамо» Вячеславом Козловым на тренерском мостике.

– Сегодня Вячеслав Козлов впервые вам противостоял как главный тренер соперника. Насколько это был интересный момент лично для вас и не звонил ли вам Скотти Боумэн перед этим матчем?
– Ты обычно не ставишь себя выше, чем команда. Команда играет, коллектив СКА. Мы все вместе находимся в одной лодке. Нам противостояло «Динамо». Конечно, прекрасно знаем, кто их тренирует, но это противостояние клубов СКА и «Динамо».

Для меня это был матч, который многое решал в плане турнирной таблицы, если уж говорить начистоту. С другой стороны, у меня даже мысли не было про личные амбиции. Я часть команды, клуб гораздо выше любого тренера или игрока. В моей ситуации ты выходишь, чтобы победить, а личные амбиции тут не при чём, – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Игорь Ларионов объяснил, чего не хватило СКА в матче с московским «Динамо»
