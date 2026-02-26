Ларионов: СКА уже три месяца играет без Мёрфи. Это лучший защитник КХЛ

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал об игре армейского клуба без защитника Тревора Мёрфи, который отсутствует из-за травмы.

– Плей-офф уже через месяц. Это уже финишная прямая или тут ещё можно сделать запланированный спад?

– Вы знаете, нет. У нас практически на подходе уже несколько игроков. После долгого перерыва на подходе Романов. У нас на подходе Зыков. У нас на подходе Игорь-младший. У нас на подходе Липстиг. То есть Лайпсик.

Это даст нам возможность ввести свежую кровь, кому-то дать отдохнуть, посмотреть какие-то новые сочетания, потому что плей-офф — это такая вещь, когда может стать героем тот игрок, от которого мало ждёшь. В моей карьере такое было, поэтому надо запустить ребят и дать им возможность сыграть последние пять-шесть матчей.

К сожалению, мы давно уже потеряли Мёрфи. Это наш ведущий защитник. Считаю, что и лучший защитник лиги. Без него уже играем три месяца. Зайцев — то же самое. Коледов, думаю, что тоже на долгий срок. Так что я назвал тех людей, которые могут добавить свежести. У нас для этого есть время, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.