Владимир Бутузов: для «Салавата Юлаева» сейчас каждый матч как в плей-офф

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Бутузов подвёл итоги победного матча с «Трактором» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Светлаков (Гросс, Ливо) – 05:54 (5x4)     1:1 Сучков – 30:45 (5x5)     2:1 Ян (Бутузов, Василевский) – 31:50 (5x5)     2:2 Джиошвили (Кравцов, Дэй) – 48:49 (5x5)     3:2 Жаровский – 65:00    

– Классно, что победили, порадовали себя и болельщиков. Тяжёлый матч получился, эмоциональный. По ходу встречи продолжали работать, не опустили руки, принимали правильные действия как в атаке, так и в обороне. Команда хорошо отработала сегодня.

– Нельзя не отметить ваш классный пас на гол Дениса Яна. Как видели этот момент? Как поняли, что надо сделать именно так?
– Мы вышли два в одного, надо было просто исполнить подкидку, Денис хорошо открылся на дальнюю. Получилось хорошо исполнить.

– Что скажете в целом о домашней серии?
– Да у нас сейчас каждый матч как в плей-офф. Выходим, готовимся. Сейчас все команды непростые. Нельзя расслабляться, нужно выходить на каждую игру как в плей-офф.

– Дальше команду ждёт дальневосточное турне. Какие ожидания от этой серии?
– Сейчас немного отдохнуть, собраться с мыслями и продолжать работать. Легко точно не будет, — цитирует Бутузова сайт «Салавата Юлаева».

Новости. Хоккей
