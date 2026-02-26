Владимир Бутузов: для «Салавата Юлаева» сейчас каждый матч как в плей-офф

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Бутузов подвёл итоги победного матча с «Трактором» (3:2 Б).

– Классно, что победили, порадовали себя и болельщиков. Тяжёлый матч получился, эмоциональный. По ходу встречи продолжали работать, не опустили руки, принимали правильные действия как в атаке, так и в обороне. Команда хорошо отработала сегодня.

– Нельзя не отметить ваш классный пас на гол Дениса Яна. Как видели этот момент? Как поняли, что надо сделать именно так?

– Мы вышли два в одного, надо было просто исполнить подкидку, Денис хорошо открылся на дальнюю. Получилось хорошо исполнить.

– Что скажете в целом о домашней серии?

– Да у нас сейчас каждый матч как в плей-офф. Выходим, готовимся. Сейчас все команды непростые. Нельзя расслабляться, нужно выходить на каждую игру как в плей-офф.

– Дальше команду ждёт дальневосточное турне. Какие ожидания от этой серии?

– Сейчас немного отдохнуть, собраться с мыслями и продолжать работать. Легко точно не будет, — цитирует Бутузова сайт «Салавата Юлаева».