Шарипзянов: поначалу с капитанством было тяжеловато, не сразу понял, как себя поставить

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал об отношении к статусу капитана команды.

— В «Авангарде» быть капитаном — большая ответственность. Честно говоря, поначалу с нашивкой было тяжеловато. Не сразу понял, как нужно действовать, как правильно себя поставить. Задача была — найти подход к каждому игроку. Мне потребовалось время, чтобы найти этот баланс. А сейчас у нас такой коллектив, что все друг к другу с пониманием относятся.

— Как у капитана у вас есть выход к руководству клуба?
— Выход — громко сказано. Можно просто подойти, обсудить какие-то моменты по логистике, расписанию. Это одна из обязанностей капитана. Они и сами могут связаться, что-то уточнить по команде. Вот единственное, куда не хотелось бы лезть, это в формирование состава. Это дорога в никуда, не моя епархия. Ясное дело, если спросят моё мнение, я его выскажу, но сам идти и чего-то просить я точно не буду, — цитирует Шарипзянова «Российская газета».

