Результаты матчей КХЛ на 26 февраля 2026 года

Сегодня, 26 февраля, состоялись три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 26 февраля 2026 года:

«Салават Юлаев» – «Трактор» — 3:2 Б;

«Спартак» – «Адмирал» — 6:3;

СКА – «Динамо» М — 1:4.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 85 очками после 60 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 94 очка после 58 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.