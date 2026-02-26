Результаты матчей ВХЛ на 26 февраля 2026 года

Сегодня, 26 февраля, состоялись четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 26 февраля 2026 года:

«Челмет» – АКМ — 2:1;

«Горняк-УГМК» – «Рязань-ВДВ» — 2:1 Б;

«Кристалл» – «Олимпия» — 4:0;

«Буран» – «Динамо-Алтай» — 4:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 94 очка в 56 матчах. Второе место занимает «Югра» с 90 очками после 55 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (83 очка в 55 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.