Результаты матчей МХЛ на 26 февраля 2026 года

Сегодня, 26 февраля, состоялись четыре встречи регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 26 февраля 2026 года:

«Красноярские Рыси» – «Кузнецкие Медведи» — 3:2;

«Динамо-Шинник» – МХК «Динамо» СПб — 2:3 Б;

«АКМ-Юниор» – Академия СКА — 1:0 Б;

ХК «Капитан» – МХК «Динамо-Карелия» — 6:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 90 очками после 52 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 74 очка после 52 матчей. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.