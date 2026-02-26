Нападающий сборной США Брэди Ткачук высказал недовольство роликом Белого дома с изменёнными словами хоккеиста.

Видео, опубликованное официальным аккаунтом Белого дома в TikTok, содержало отредактированные кадры с пресс-конференции братьев Ткачуков на Турнире четырёх наций в феврале прошлого года. В нём Ткачук якобы заявил: «Они [канадцы] освистали наш национальный гимн, поэтому мне пришлось выйти и преподать этим ублюдкам, поедающим кленовый сироп, урок».

«Ну, это явно фейк, потому что это не мой голос. Я не контролирую ни один из этих аккаунтов. Знаю, что эти слова никогда бы не вылетели из моих уст. Поэтому я ничего не могу с этим поделать. Это не в моём характере, поэтому мне не нравится это видео. Я бы никогда не сказал ничего подобного и никогда бы не подумал об этом», — приводит слова Ткачука ESPN.