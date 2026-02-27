Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Филина забрасывали кепками, Дасаев с дочкой наблюдал из VIP. Яркие фото победы «Спартака»

Филина забрасывали кепками, Дасаев с дочкой наблюдал из VIP. Яркие фото победы «Спартака»
Комментарии

26 февраля в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Лучшие кадры матча «Спартак» — «Адмирал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

После первого периода «Спартак» вёл со счётом 2:0. Отличились Егор Филин и Михаил Мальцев. Но к середине третьего периода счёт на табло был уже равным – 3:3. В составе «Адмирала» шайбы забросили Либор Шулак, Оскар Булавчук и Дмитрий Завгородний. На 53-й минуте Даниил Гутик вывел хозяев вперёд, а затем дважды забил Филин. В итоге Егор оформил хет-трик в этом матче, за что болельщики наградили его бросанием кепок на лёд.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android