Артемий Панарин установил рекорд НХЛ среди действующих игроков

Артемий Панарин установил рекорд НХЛ среди действующих игроков
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин провёл 11-й подряд сезон с как минимум 40 результативными передачами. Он стал первым действующим игроком НХЛ с серией такой продолжительности (у Коннора Макдэвида, Леона Драйзайтля и Мита Марнера на данный момент продолжаются серии из 10 сезонов подряд).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Лачински, Смит) – 10:59     1:1 Байфилд (Панарин, Кларк) – 14:31 (pp)     2:1 Кемпе (Копитар, Панарин) – 34:44     2:2 Сиссонс (Боуман, Хилл) – 48:07     2:3 Саад (Сиссонс, Хольц) – 51:16     2:4 Смит (Лачински, Макнэбб) – 52:21     3:4 Байфилд (Кузьменко) – 53:26     3:5 Дорофеев (Лачински, Боуман) – 55:59 (pp)     4:5 Кларк (Кемпе, Кузьменко) – 58:54     4:6 Барбашёв (Гертл, Макнэбб) – 59:32    

Панарин сделал две голевые передачи в дебютном матче за клуб с «Вегас Голден Найтс» (4:6).

Напомним, нынешний сезон Панарин начинал в составе «Рейнджерс». В нынешнем сезоне регулярного российский форвард принял участие в 53 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и 40 результативных передач.

Две передачи и роковое удаление! Как прошёл дебют Панарина за «Лос-Анджелес»
Две передачи и роковое удаление! Как прошёл дебют Панарина за «Лос-Анджелес»
