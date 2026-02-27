Артемий Панарин установил рекорд НХЛ среди действующих игроков

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин провёл 11-й подряд сезон с как минимум 40 результативными передачами. Он стал первым действующим игроком НХЛ с серией такой продолжительности (у Коннора Макдэвида, Леона Драйзайтля и Мита Марнера на данный момент продолжаются серии из 10 сезонов подряд).

Панарин сделал две голевые передачи в дебютном матче за клуб с «Вегас Голден Найтс» (4:6).

Напомним, нынешний сезон Панарин начинал в составе «Рейнджерс». В нынешнем сезоне регулярного российский форвард принял участие в 53 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и 40 результативных передач.