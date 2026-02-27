Кирилл Марченко шестым из российских игроков забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой в первом периоде выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз», который проходит в эти минуты на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс). Этот гол стал для Кирилла 20-м в текущем сезоне НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На пятой минуте игры при счёте 0:0 Марченко убежал один на один с вратарём и без проблем переиграл голкипера «Бостона» Йоонаса Корписало.

Кирилл Марченко стал шестым российским игроком, достигшим отметки в 20 заброшенных шайб в текущей регулярке НХЛ. Ранее это удалось Кириллу Капризову («Миннесота Уайлд»), Никите Кучерову («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Павлу Дорофееву («Вегас Голден Найтс»), Александру Овечкину («Вашингтон Кэпиталз») и Андрею Свечникову («Каролина Харрикейнз»).