Никита Кучеров забросил вторую шайбу «Тампы» за 35 секунд, красиво уложив защитника

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина). Этот гол стал для «Тампы» вторым за 35 секунд и позволил сократить недавнее отставание в счёте в три шайбы до минимума.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 18-й минуте игры при счёте 3:1 в пользу «Каролины» Кучеров получил в чужой зоне передачу под бросок от Брейдена Пойнта, на замахе красиво обыграл защитника, выдержал паузу и послал шайбу в дальний угол ворот Брэндона Басси.
В текущем сезоне на счету Никиты теперь 95 (31+64) очков.
Видео: Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду
- 27 февраля 2026
-
04:34
-
04:29
-
04:17
-
04:04
-
03:44
-
03:10
- 26 февраля 2026
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:42
-
23:37
-
23:22
-
23:05
-
22:59
-
22:55
-
22:42
-
22:38
-
22:26
-
22:10
-
22:00
-
21:47
-
21:45
-
21:27
-
21:13
-
21:00
-
20:51
-
20:40
-
20:28
-
20:15
-
20:06
-
19:50
-
19:32
-
19:23
-
18:47