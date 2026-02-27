Никита Кучеров забросил вторую шайбу «Тампы» за 35 секунд, красиво уложив защитника

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина). Этот гол стал для «Тампы» вторым за 35 секунд и позволил сократить недавнее отставание в счёте в три шайбы до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 18-й минуте игры при счёте 3:1 в пользу «Каролины» Кучеров получил в чужой зоне передачу под бросок от Брейдена Пойнта, на замахе красиво обыграл защитника, выдержал паузу и послал шайбу в дальний угол ворот Брэндона Басси.

В текущем сезоне на счету Никиты теперь 95 (31+64) очков.

