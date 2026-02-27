Скидки
Никита Кучеров забросил вторую шайбу «Тампы» за 35 секунд, красиво уложив защитника

Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина). Этот гол стал для «Тампы» вторым за 35 секунд и позволил сократить недавнее отставание в счёте в три шайбы до минимума.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
4 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Элерс (Миллер, Мартинук) – 01:43     2:0 Стэнковен (Холл, Чатфилд) – 02:56     3:0 Холл (Блейк, Стэнковен) – 06:41     3:1 Хагель (Сабурен, Гюнцель) – 16:30     3:2 Кучеров (Пойнт, Мозер) – 17:05     3:3 Джеймс (Гюнцель, Макдона) – 21:58     4:3 Джарвис (Свечников) – 27:21     4:4 Пойнт (Гюнцель, Рэддиш) – 34:02 (pp)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 18-й минуте игры при счёте 3:1 в пользу «Каролины» Кучеров получил в чужой зоне передачу под бросок от Брейдена Пойнта, на замахе красиво обыграл защитника, выдержал паузу и послал шайбу в дальний угол ворот Брэндона Басси.

В текущем сезоне на счету Никиты теперь 95 (31+64) очков.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
