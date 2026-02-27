Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин повторил достижение двух легенд НХЛ

Артемий Панарин повторил достижение двух легенд НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин провёл 11-й подряд сезон с как минимум 40 результативными передачами и стал третьим европейским хоккеистом в истории НХЛ с подобной серией. Ранее такое удавалось только Яромиру Ягру (12 сезонов подряд с 1995/1996 по 2007/2008) и Петер Штястны (11 сезонов подряд с 1980/1981 по 1990/1991).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Лачински, Смит) – 10:59     1:1 Байфилд (Панарин, Кларк) – 14:31 (pp)     2:1 Кемпе (Копитар, Панарин) – 34:44     2:2 Сиссонс (Боуман, Хилл) – 48:07     2:3 Саад (Сиссонс, Хольц) – 51:16     2:4 Смит (Лачински, Макнэбб) – 52:21     3:4 Байфилд (Кузьменко) – 53:26     3:5 Дорофеев (Лачински, Боуман) – 55:59 (pp)     4:5 Кларк (Кемпе, Кузьменко) – 58:54     4:6 Барбашёв (Гертл, Макнэбб) – 59:32    

Панарин сделал две голевые передачи в дебютном матче за клуб с «Вегас Голден Найтс» (4:6).

Напомним, нынешний сезон Панарин начинал в составе «Рейнджерс». В нынешнем сезоне регулярного российский форвард принял участие в 53 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и 40 результативных передач.

Материалы по теме
Две передачи и роковое удаление! Как прошёл дебют Панарина за «Лос-Анджелес»
Две передачи и роковое удаление! Как прошёл дебют Панарина за «Лос-Анджелес»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android