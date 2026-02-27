Андрей Свечников четвёртым из российских игроков набрал 50 очков в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина). Этот ассист стал для Андрея 29-м в текущем сезоне НХЛ и позволил ему набрать 50 (21+29) очков.

На 28-й минуте игры при счёте 3:3 Свечников выдал передачу из-за ворот под точный бросок нападающего «Харрикейнз» Сета Джарвиса.

Андрей Свечников стал четвёртым российским игроком, достигшим отметки в 50 набранных очков в текущей регулярке НХЛ. Ранее это удалось Никите Кучерову («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Кириллу Капризову («Миннесота Уайлд») и Артемию Панарину («Лос-Анджелес Кингз» / «Нью-Йорк Рейнджерс»).