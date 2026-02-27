Скидки
Андрей Свечников четвёртым из российских игроков набрал 50 очков в сезоне НХЛ

Андрей Свечников четвёртым из российских игроков набрал 50 очков в сезоне НХЛ
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина). Этот ассист стал для Андрея 29-м в текущем сезоне НХЛ и позволил ему набрать 50 (21+29) очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
4 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Элерс (Миллер, Мартинук) – 01:43     2:0 Стэнковен (Холл, Чатфилд) – 02:56     3:0 Холл (Блейк, Стэнковен) – 06:41     3:1 Хагель (Сабурен, Гюнцель) – 16:30     3:2 Кучеров (Пойнт, Мозер) – 17:05     3:3 Джеймс (Гюнцель, Макдона) – 21:58     4:3 Джарвис (Свечников) – 27:21     4:4 Пойнт (Гюнцель, Рэддиш) – 34:02 (pp)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 28-й минуте игры при счёте 3:3 Свечников выдал передачу из-за ворот под точный бросок нападающего «Харрикейнз» Сета Джарвиса.

Андрей Свечников стал четвёртым российским игроком, достигшим отметки в 50 набранных очков в текущей регулярке НХЛ. Ранее это удалось Никите Кучерову («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Кириллу Капризову («Миннесота Уайлд») и Артемию Панарину («Лос-Анджелес Кингз» / «Нью-Йорк Рейнджерс»).

