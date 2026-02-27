Никита Кучеров оформил вторую самую длинную результативную серию в карьере
В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
4 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Элерс (Миллер, Мартинук) – 01:43 2:0 Стэнковен (Холл, Чатфилд) – 02:56 3:0 Холл (Блейк, Стэнковен) – 06:41 3:1 Хагель (Сабурен, Гюнцель) – 16:30 3:2 Кучеров (Пойнт, Мозер) – 17:05 3:3 Джеймс (Гюнцель, Макдона) – 21:58 4:3 Джарвис (Свечников) – 27:21 4:4 Пойнт (Гюнцель, Рэддиш) – 34:02 (pp)
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 4:3 в пользу гостей. В составе «Тампы» российский нападающий Никита Кучеров забил один гол. Российский форвард продлил свою результативную серию до 12 матчей, которая длится с 16 января. Более продолжительная серия в его карьере была только одна — с 22 февраля по 23 марта 2024 года (13 игр).
В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 53 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 64 результативные передачи.
