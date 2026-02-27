Никита Кучеров оформил вторую самую длинную результативную серию в карьере

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 4:3 в пользу гостей. В составе «Тампы» российский нападающий Никита Кучеров забил один гол. Российский форвард продлил свою результативную серию до 12 матчей, которая длится с 16 января. Более продолжительная серия в его карьере была только одна — с 22 февраля по 23 марта 2024 года (13 игр).

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 53 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 64 результативные передачи.