Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин оформил ассист в матче с «Монреалем»
Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Этот ассист стал для Ильи первым в текущем сезоне НХЛ и шестым в регулярных чемпионатах за карьеру.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Добсон (Хатсон) – 12:11 2:0 Добсон (Тексье, Ньюхук) – 30:06 (pp) 2:1 Шефер (Барзал, Ритчи) – 37:56 (pp) 2:2 Шефер (Деанджело, Сорокин) – 38:51 3:2 Кофилд (Демидов, Слафковски) – 49:11 (pp) 3:3 Ли (Хорват, Хольмстрём) – 58:19 3:4 Пажо (Хольмстрём) – 61:46
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 39-й минуте игры при счёте 2:1 в пользу «Монреаля» Сорокин от своих ворот отдал шайбу защитнику Тони Деанджело, который переадресовал её партнёру по обороне Мэттью Шеферу. Шефер вошёл в чужую зону, прокатился с шайбой за воротами, развернулся и нанёс неожиданный и точный бросок.
Комментарии
