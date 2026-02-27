Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин оформил ассист в матче с «Монреалем»

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Этот ассист стал для Ильи первым в текущем сезоне НХЛ и шестым в регулярных чемпионатах за карьеру.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 39-й минуте игры при счёте 2:1 в пользу «Монреаля» Сорокин от своих ворот отдал шайбу защитнику Тони Деанджело, который переадресовал её партнёру по обороне Мэттью Шеферу. Шефер вошёл в чужую зону, прокатился с шайбой за воротами, развернулся и нанёс неожиданный и точный бросок.