Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бостон Брюинз – Коламбус Блю Джекетс, результат матча 27 февраля 2026, счет 4:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Марченко не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном» в НХЛ
Комментарии

В ночь с 26 на 27 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Марченко (Марчмент, Фантилли) – 04:32     1:1 Арвидссон (Аспирот) – 15:51     2:1 Гики (Пастрняк, Линдхольм) – 26:54 (pp)     3:1 Курали (Жанно) – 51:15     3:2 Фантилли (Марчмент, Веренски) – 53:45     4:2 Арвидссон (Макэвой) – 59:27    

«Бостон», благодаря победе, закрепился в топ-8 на Востоке, а «Коламбус» прервал свою семиматчевую победную серию и расположился на 10-й строчке Восточной Конференции.

В составе хозяев шайбы забросили Виктор Арвидссон (2), Морган Гики и Шон Курали.

В составе гостей голы записали на свой счёт российский форвард Кирилл Марченко и Адам Фантилли.

Российские хоккеисты Никита Задоров, Марат Хуснутдинов («Бостон»), Иван Проворов и Дмитрий Воронков («Коламбус») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Бостон Брюинз» сыграет в гостях с «Филадельфия Флайерз» 28 февраля. «Коламбус Блю Джекетс» встретится дома с «Нью-Йорк Айлендерс» 1 марта.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Гол Чинахова и две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android