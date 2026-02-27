Гол Марченко не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном» в НХЛ

В ночь с 26 на 27 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

«Бостон», благодаря победе, закрепился в топ-8 на Востоке, а «Коламбус» прервал свою семиматчевую победную серию и расположился на 10-й строчке Восточной Конференции.

В составе хозяев шайбы забросили Виктор Арвидссон (2), Морган Гики и Шон Курали.

В составе гостей голы записали на свой счёт российский форвард Кирилл Марченко и Адам Фантилли.

Российские хоккеисты Никита Задоров, Марат Хуснутдинов («Бостон»), Иван Проворов и Дмитрий Воронков («Коламбус») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Бостон Брюинз» сыграет в гостях с «Филадельфия Флайерз» 28 февраля. «Коламбус Блю Джекетс» встретится дома с «Нью-Йорк Айлендерс» 1 марта.