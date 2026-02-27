Скидки
Каролина Харрикейнз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 27 февраля 2026, счет 5:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Два ассиста Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Тампу», у Кучерова гол
Комментарии

В ночь с 26 на 27 февраля мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Элерс (Миллер, Мартинук) – 01:43     2:0 Стэнковен (Холл, Чатфилд) – 02:56     3:0 Холл (Блейк, Стэнковен) – 06:41     3:1 Хагель (Сабурен, Гюнцель) – 16:30     3:2 Кучеров (Пойнт, Мозер) – 17:05     3:3 Джеймс (Гюнцель, Макдона) – 21:58     4:3 Джарвис (Свечников) – 27:21     4:4 Пойнт (Гюнцель, Рэддиш) – 34:02 (pp)     5:4 Ахо (Джарвис, Свечников) – 47:17 (pp)    

На счету российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова заброшенная шайба, форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Защитник «Харрикейнз» Александр Никишин очков не набрал, голкипер гостей Андрей Василевский остался в запасе.

Остальные голы «Лайтнинг» на счету Брэндона Хагеля, Доминика Джеймса и Брейдена Понта. За «Харрикейнз» забивали Николай Элерс, Логан Стэнковен, Тейлор Холл, Сет Джарвис и Себастьян Ахо.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
