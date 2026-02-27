Два ассиста Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Тампу», у Кучерова гол

В ночь с 26 на 27 февраля мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:4.

На счету российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова заброшенная шайба, форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Защитник «Харрикейнз» Александр Никишин очков не набрал, голкипер гостей Андрей Василевский остался в запасе.

Остальные голы «Лайтнинг» на счету Брэндона Хагеля, Доминика Джеймса и Брейдена Понта. За «Харрикейнз» забивали Николай Элерс, Логан Стэнковен, Тейлор Холл, Сет Джарвис и Себастьян Ахо.

