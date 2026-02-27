Гол Чинахова и две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ

В ночь с 26 на 27 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

«Питтсбург» расположился на пятом месте Востока, «Нью-Джерси» терпит пятое поражение подряд и продолжает находиться на предпоследнем месте в своей конференции.

В составе хозяев шайбы забросили Томми Новак, Коннор Клифтон, Блейк Лизотт. Российские хоккеисты Егор Чинахов и Евгений Малкин набрали три очка на двоих. У Чинахова гол, а у Малкина два ассиста.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Пол Коттер.

Российские хоккеисты «Нью-Джерси» Арсений Грицюк и Максим Цыплаков результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет в гостях с «Сент-Луис Блюз» 1 марта. «Питтсбург Пингвинз» встретится на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс» 28 февраля.