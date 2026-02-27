«Флорида» уверенно обыграла «Торонто», Бобровский отразил 26 бросков

В ночь с 26 на 27 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арены» (Санрайз, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

Благодаря победе «Флорида» обошла «Торонто» в Восточной Конференции и расположилась на 12-м месте.

В составе хозяев шайбы забросили Брэд Маршан (2), Картер Вераге, Эван Родригес и Мэттью Ткачук.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Джон Таварес.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 бросков.

Голкипер «Флориды» Даниил Тарасов (Россия) был в заявке, но на льду не появился.

В следующей встрече «Флорида Пантерз» сыграет дома с «Баффало Сэйбрз» 28 февраля. «Торонто Мэйпл Лифс» встретится на своём льду с «Оттавой Сенаторз» 1 марта.