Главная Хоккей Новости

Флорида Пантерз – Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 27 февраля 2026, счет 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Флорида» уверенно обыграла «Торонто», Бобровский отразил 26 бросков
Комментарии

В ночь с 26 на 27 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арены» (Санрайз, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Маршан (Лунделль) – 03:18     2:0 Вераге (Родригес, Лунделль) – 05:13 (pp)     3:0 Родригес – 16:40 (sh)     3:1 Таварес (Мэттьюс, Экман-Ларссон) – 40:47 (pp)     4:1 Маршан – 56:51     5:1 Ткачук (Беннетт, Райнхарт) – 58:08    

Благодаря победе «Флорида» обошла «Торонто» в Восточной Конференции и расположилась на 12-м месте.

В составе хозяев шайбы забросили Брэд Маршан (2), Картер Вераге, Эван Родригес и Мэттью Ткачук.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Джон Таварес.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 бросков.

Голкипер «Флориды» Даниил Тарасов (Россия) был в заявке, но на льду не появился.

В следующей встрече «Флорида Пантерз» сыграет дома с «Баффало Сэйбрз» 28 февраля. «Торонто Мэйпл Лифс» встретится на своём льду с «Оттавой Сенаторз» 1 марта.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Гол Чинахова и две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ
