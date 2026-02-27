«Айлендерс» обыграли «Монреаль» в овертайме, у Демидова и вратаря Сорокина — ассисты
В ночь с 26 на 27 февраля мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Добсон (Хатсон) – 12:11 2:0 Добсон (Тексье, Ньюхук) – 30:06 (pp) 2:1 Шефер (Барзал, Ритчи) – 37:56 (pp) 2:2 Шефер (Деанджело, Сорокин) – 38:51 3:2 Кофилд (Демидов, Слафковски) – 49:11 (pp) 3:3 Ли (Хорват, Хольмстрём) – 58:19 3:4 Пажо (Хольмстрём) – 61:46
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 21 из 24 бросков в створ и отметился результативной передачей, как и нападающий «Монреаля» Иван Демидов.
Авторами голов «Канадиенс» стали Ноа Добсон (дубль) и Коул Кофилд. За «островитян» отличились Мэттью Шефер (дубль), Андерс Ли и Жан-Габриэль Пажо.
