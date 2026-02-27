«Айлендерс» обыграли «Монреаль» в овертайме, у Демидова и вратаря Сорокина — ассисты

В ночь с 26 на 27 февраля мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 21 из 24 бросков в створ и отметился результативной передачей, как и нападающий «Монреаля» Иван Демидов.

Авторами голов «Канадиенс» стали Ноа Добсон (дубль) и Коул Кофилд. За «островитян» отличились Мэттью Шефер (дубль), Андерс Ли и Жан-Габриэль Пажо.