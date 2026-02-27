4 очка Холлоуэя помогли «Сент-Луису» уверенно обыграть дома «Сиэтл», у Бучневича ассист

В ночь с 26 на 27 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

«Сент-Луис» по-прежнему предпоследний на Западе, а «Сиэтл», несмотря на поражение, остался в топ-8 своей конференции.

В составе хозяев шайбы забросили Дилан Холлоуэй (3), Джордан Кайру и Пиус Зутер. Российский форвард Павел Бучневич сделал ассист.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Каапо Какко.

Хоккеисты из России Георгий Романов и Алексей Торопченко, выступающие за «Сент-Луис», результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Сент-Луис Блюз» сыграет дома с «Нью-Джерси Дэвилз». «Сиэтл Кракен» встретится на своём льду с «Ванкувер Кэнакс». Оба матча состоятся 1 марта.