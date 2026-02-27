Скидки
Сент-Луис Блюз – Сиэтл Кракен, результат матча 27 февраля 2026, счет 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

4 очка Холлоуэя помогли «Сент-Луису» уверенно обыграть дома «Сиэтл», у Бучневича ассист
Комментарии

В ночь с 26 на 27 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Холлоуэй (Берггрен, Зутер) – 07:58     1:1 Какко (Райт, Монтур) – 12:32     2:1 Кайру (Бучневич, Парэйко) – 21:12     3:1 Холлоуэй (Берггрен, Зутер) – 21:35     4:1 Зутер (Холлоуэй, Фолк) – 41:56     5:1 Холлоуэй (Фолк, Финли) – 56:59    

«Сент-Луис» по-прежнему предпоследний на Западе, а «Сиэтл», несмотря на поражение, остался в топ-8 своей конференции.

В составе хозяев шайбы забросили Дилан Холлоуэй (3), Джордан Кайру и Пиус Зутер. Российский форвард Павел Бучневич сделал ассист.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Каапо Какко.

Хоккеисты из России Георгий Романов и Алексей Торопченко, выступающие за «Сент-Луис», результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Сент-Луис Блюз» сыграет дома с «Нью-Джерси Дэвилз». «Сиэтл Кракен» встретится на своём льду с «Ванкувер Кэнакс». Оба матча состоятся 1 марта.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Новости. Хоккей
Все новости RSS

