Нью-Йорк Рейнджерс — Филадельфия Флайерз, результат матча 27 февраля 2026, счет 2:3 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Дубль Матвея Мичкова в ворота Игоря Шестёркина принёс «Филадельфии» победу над «Рейнджерс»
В ночь с 26 на 27 февраля мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 04:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кэррик (Рэддиш, Борген) – 09:56     2:0 Лафреньер (Кайлли, Трочек) – 21:23     2:1 Мичков (Кейтс, Типпетт) – 30:25 (pp)     2:2 Зеграс (Конечны, Санхайм) – 40:39     2:3 Мичков (Кутюрье, Силер) – 62:10    

В составе «Филадельфии» двумя заброшенной шайбой, в том числе победной в овертайме, отметился российский нападающий Матвей Мичков. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 21 бросок в створ из 24 (87,5%). Защитник хозяев льда Владислав Гавриков и форвард гостей Никита Гребёнкин очков не набрали.

Также в составе «Флайерз» отличился Тревор Зеграс, за ньюйоркцев забивали Сэм Кэррик и Алекси Лафреньер.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
