Дубль Матвея Мичкова в ворота Игоря Шестёркина принёс «Филадельфии» победу над «Рейнджерс»

В ночь с 26 на 27 февраля мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.
В составе «Филадельфии» двумя заброшенной шайбой, в том числе победной в овертайме, отметился российский нападающий Матвей Мичков. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 21 бросок в створ из 24 (87,5%). Защитник хозяев льда Владислав Гавриков и форвард гостей Никита Гребёнкин очков не набрали.
Также в составе «Флайерз» отличился Тревор Зеграс, за ньюйоркцев забивали Сэм Кэррик и Алекси Лафреньер.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
