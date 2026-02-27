4 очка Болди помогли «Миннесоте» обыграть лидера НХЛ «Колорадо», у Капризова ассист

В ночь с 26 на 27 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

«Миннесота» обыграла лидера НХЛ и поднялась на второе место в Западной конференции. Эта победа стала шестой подряд для «Уайлд». «Колорадо», несмотря на поражение, сохраняет лидирующие позиции в лиге.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Мартин Нечас (2). У Натана Маккиннона две передачи.

В составе гостей голы записали на свой счёт Йоэль Эрикссон Эк (2), Матс Цуккарелло и Мэтт Болди (2 гола + 2 передачи). Российский нападающий Кирилл Капризов отметился ассистом.

Российские хоккеисты Валерий Ничушкин («Колорадо»), Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин (все «Миннесота») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Колорадо Эвеланш» сыграет дома с «Чикаго Блэкхоукс» 1 марта. «Миннесота Уайлд» встретится на выезде с «Ютой Маммот» 28 февраля.