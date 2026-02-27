Скидки
Колорадо Эвеланш – Миннесота Уайлд, результат матча 27 февраля 2026, счет 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

4 очка Болди помогли «Миннесоте» обыграть лидера НХЛ «Колорадо», у Капризова ассист
Комментарии

В ночь с 26 на 27 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Болди, Капризов) – 27:48 (pp)     1:1 Нечас (Маккиннон) – 33:30     1:2 Эрикссон Эк (Болди, Хьюз) – 37:37 (pp)     1:3 Цуккарелло (Хартман, Капризов) – 55:08     1:4 Болди – 56:38 (sh)     2:4 Нечас (Маккиннон, Ландеског) – 59:03     2:5 Болди (Фэйбер, Миддлтон) – 59:28    

«Миннесота» обыграла лидера НХЛ и поднялась на второе место в Западной конференции. Эта победа стала шестой подряд для «Уайлд». «Колорадо», несмотря на поражение, сохраняет лидирующие позиции в лиге.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Мартин Нечас (2). У Натана Маккиннона две передачи.

В составе гостей голы записали на свой счёт Йоэль Эрикссон Эк (2), Матс Цуккарелло и Мэтт Болди (2 гола + 2 передачи). Российский нападающий Кирилл Капризов отметился ассистом.

Российские хоккеисты Валерий Ничушкин («Колорадо»), Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин (все «Миннесота») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Колорадо Эвеланш» сыграет дома с «Чикаго Блэкхоукс» 1 марта. «Миннесота Уайлд» встретится на выезде с «Ютой Маммот» 28 февраля.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Гол Чинахова и две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ
