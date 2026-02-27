Видео победной шайбы Матвея Мичкова в овертайме матча НХЛ «Рейнджерс» — «Филадельфия»

21-летний российский нападающий «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков забил победный гол в овертайме выездного матча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 OT), который прошёл в ночь с 26 на 27 февраля мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Эта шайба стала для Матвея второй в этой встрече и 15-й в сезоне.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На третьей минуте овертайма Мичков на скорости получил пас в средней зоне от партнёра по команде Шона Кутюрье, на скорости объехал у борта оказавшегося в роли последнего защитника нападающего «Рейнджерс» Джея Ти Миллера, вышел один на один с голкипером хозяев Игорем Шестёркиным и переиграл его, направив шайбу под щитками.
