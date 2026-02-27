Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео победной шайбы Матвея Мичкова в овертайме матча НХЛ «Рейнджерс» — «Филадельфия»

Видео победной шайбы Матвея Мичкова в овертайме матча НХЛ «Рейнджерс» — «Филадельфия»
Комментарии

21-летний российский нападающий «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков забил победный гол в овертайме выездного матча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 OT), который прошёл в ночь с 26 на 27 февраля мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Эта шайба стала для Матвея второй в этой встрече и 15-й в сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 04:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кэррик (Рэддиш, Борген) – 09:56     2:0 Лафреньер (Кайлли, Трочек) – 21:23     2:1 Мичков (Кейтс, Типпетт) – 30:25 (pp)     2:2 Зеграс (Конечны, Санхайм) – 40:39     2:3 Мичков (Кутюрье, Силер) – 62:10    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На третьей минуте овертайма Мичков на скорости получил пас в средней зоне от партнёра по команде Шона Кутюрье, на скорости объехал у борта оказавшегося в роли последнего защитника нападающего «Рейнджерс» Джея Ти Миллера, вышел один на один с голкипером хозяев Игорем Шестёркиным и переиграл его, направив шайбу под щитками.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
Дубль Матвея Мичкова в ворота Игоря Шестёркина принёс «Филадельфии» победу над «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android