Мичков забил в овертайме матча НХЛ, стали известны пары 1/8 финала ЛЕ. Главное к утру

Дубль Матвея Мичкова и решающий гол в овертайме в ворота Игоря Шестёркина в победном матче «Филадельфии» с «Рейнджерс» в НХЛ, стали известны пары 1/8 финала Лиги Европы — 2025/2026, победа московского «Динамо» над СКА в КХЛ и гарантированный выход бело-голубых в плей-офф. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».