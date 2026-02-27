Скидки
27 февраля главные новости спорта, футбол, ЛЕ, хоккей, НХЛ, КХЛ, баскетбол, НБА, теннис, WTA

Мичков забил в овертайме матча НХЛ, стали известны пары 1/8 финала ЛЕ. Главное к утру
Дубль Матвея Мичкова и решающий гол в овертайме в ворота Игоря Шестёркина в победном матче «Филадельфии» с «Рейнджерс» в НХЛ, стали известны пары 1/8 финала Лиги Европы — 2025/2026, победа московского «Динамо» над СКА в КХЛ и гарантированный выход бело-голубых в плей-офф. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль Матвея Мичкова в ворота Игоря Шестёркина принёс «Филадельфии» победу над «Рейнджерс».
  2. Стали известны пары 1/8 финала Лиги Европы — 2025/2026.
  3. Московское «Динамо» обеспечило себе выход в плей-офф, обыграв в гостях СКА.
  4. Два ассиста Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Тампу», у Кучерова гол.
  5. 4 очка Болди помогли «Миннесоте» обыграть лидера НХЛ «Колорадо», у Капризова ассист.
  6. Гол Чинахова и две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ.
  7. Шесть очков Дёмина не спасли «Бруклин» от шестого поражения подряд в матче с «Сан-Антонио».
  8. Артемий Панарин установил рекорд НХЛ среди действующих игроков.
  9. «Црвена Звезда» Станковича дома проиграла «Лиллю» и вылетела из Лиги Европы.
  10. Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-250 в Остине.
