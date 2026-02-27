Мичков забил в овертайме матча НХЛ, стали известны пары 1/8 финала ЛЕ. Главное к утру
Дубль Матвея Мичкова и решающий гол в овертайме в ворота Игоря Шестёркина в победном матче «Филадельфии» с «Рейнджерс» в НХЛ, стали известны пары 1/8 финала Лиги Европы — 2025/2026, победа московского «Динамо» над СКА в КХЛ и гарантированный выход бело-голубых в плей-офф. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дубль Матвея Мичкова в ворота Игоря Шестёркина принёс «Филадельфии» победу над «Рейнджерс».
- Стали известны пары 1/8 финала Лиги Европы — 2025/2026.
- Московское «Динамо» обеспечило себе выход в плей-офф, обыграв в гостях СКА.
- Два ассиста Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Тампу», у Кучерова гол.
- 4 очка Болди помогли «Миннесоте» обыграть лидера НХЛ «Колорадо», у Капризова ассист.
- Гол Чинахова и две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ.
- Шесть очков Дёмина не спасли «Бруклин» от шестого поражения подряд в матче с «Сан-Антонио».
- Артемий Панарин установил рекорд НХЛ среди действующих игроков.
- «Црвена Звезда» Станковича дома проиграла «Лиллю» и вылетела из Лиги Европы.
- Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-250 в Остине.
Материалы по теме
Комментарии