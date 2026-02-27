Мичков вышел на второе место в истории «Филадельфии» по играм с 2+ голами до 21 года
21-летний российский нападающий «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков оформил дубль во встрече регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мичков провёл свой 10-й матч, в которых забивал два и более гола и по данному показателю вышел на второе место в истории «лётчиков» среди игроков до 21 года. Рекорд принадлежит Эрику Линдросу (17).
На льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 04:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кэррик (Рэддиш, Борген) – 09:56 2:0 Лафреньер (Кайлли, Трочек) – 21:23 2:1 Мичков (Кейтс, Типпетт) – 30:25 (pp) 2:2 Зеграс (Конечны, Санхайм) – 40:39 2:3 Мичков (Кутюрье, Силер) – 62:10
