Мичков вышел на второе место в истории «Филадельфии» по играм с 2+ голами до 21 года

21-летний российский нападающий «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков оформил дубль во встрече регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мичков провёл свой 10-й матч, в которых забивал два и более гола и по данному показателю вышел на второе место в истории «лётчиков» среди игроков до 21 года. Рекорд принадлежит Эрику Линдросу (17).

На льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 04:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кэррик (Рэддиш, Борген) – 09:56     2:0 Лафреньер (Кайлли, Трочек) – 21:23     2:1 Мичков (Кейтс, Типпетт) – 30:25 (pp)     2:2 Зеграс (Конечны, Санхайм) – 40:39     2:3 Мичков (Кутюрье, Силер) – 62:10    
Дубль Матвея Мичкова в ворота Игоря Шестёркина принёс «Филадельфии» победу над «Рейнджерс»
