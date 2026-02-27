Мичков вышел на второе место в истории «Филадельфии» по играм с 2+ голами до 21 года

21-летний российский нападающий «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков оформил дубль во встрече регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мичков провёл свой 10-й матч, в которых забивал два и более гола и по данному показателю вышел на второе место в истории «лётчиков» среди игроков до 21 года. Рекорд принадлежит Эрику Линдросу (17).

На льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.