Евгений Малкин сравнялся с Никитой Кучеровым по матчам с двумя и более передачами в НХЛ

Российский наддающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» записал на свой счёт две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Малкин провёл свой 175-й матч, где отдал две и более передачи и среди действующих игроков сравнялся с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым. Среди действующих игроков больше таких игр имеют только Сидни Кросби (259) и Коннор Макдэвид (214).

В матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.