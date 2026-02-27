Скидки
Евгений Малкин сравнялся с Никитой Кучеровым по матчам с двумя и более передачами в НХЛ

Комментарии

Российский наддающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» записал на свой счёт две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Малкин провёл свой 175-й матч, где отдал две и более передачи и среди действующих игроков сравнялся с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым. Среди действующих игроков больше таких игр имеют только Сидни Кросби (259) и Коннор Макдэвид (214).

В матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Новак (Летанг, Малкин) – 18:51 (pp)     1:1 Коттер (Хэмилтон, Хьюз) – 24:56     2:1 Клифтон (Ши, Манта) – 46:30     3:1 Чинахов (Малкин) – 47:20     4:1 Лизотт – 58:01 (sh)    
