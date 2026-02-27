Егор Чинахов прокомментировал свой первый гол после рождения дочки
25-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов ответил на вопрос, не оставит ли он заброшенную в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» шайбу как сувенир для своей новорождённой дочери.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Новак (Летанг, Малкин) – 18:51 (pp) 1:1 Коттер (Хэмилтон, Хьюз) – 24:56 2:1 Клифтон (Ши, Манта) – 46:30 3:1 Чинахов (Малкин) – 47:20 4:1 Лизотт – 58:01 (sh)
«О, конечно. Мне ещё нужна подпись Джино (Евгения Малкина. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Чинахова журналистка Мишель Крекиоло в социальной сети X.
На 48-й минуте матча «Питтсбург» — «Нью-Джерси» при счёте 2:1 Егор Чинахов забросил третью шайбу «пингвинов», его единственным ассистентом стал 39-летний партнёр по команде Евгений Малкин. Этот гол стал для Чинахова первым после рождения дочери, которая появилась на свет несколько дней назад.
