Егор Чинахов прокомментировал свой первый гол после рождения дочки

25-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов ответил на вопрос, не оставит ли он заброшенную в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» шайбу как сувенир для своей новорождённой дочери.

«О, конечно. Мне ещё нужна подпись Джино (Евгения Малкина. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Чинахова журналистка Мишель Крекиоло в социальной сети X.

На 48-й минуте матча «Питтсбург» — «Нью-Джерси» при счёте 2:1 Егор Чинахов забросил третью шайбу «пингвинов», его единственным ассистентом стал 39-летний партнёр по команде Евгений Малкин. Этот гол стал для Чинахова первым после рождения дочери, которая появилась на свет несколько дней назад.

