Передача Яна Кузнецова помогла «Калгари» победить «Сан-Хосе». Аскаров отразил 25 бросков

27 февраля на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Калгари Флэймз». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

В составе «Калгари Флэймз» шайбы забросили Назем Кадри (дубль), Коннор Зари, Микаэль Баклунд. Ян Кузнецов записал на свой счёт результативную передачу. У «Сан-Хосе Шаркс» единственная шайба на счету Тайлера Тоффоли. Голкипер «акул» Ярослав Аскаров отразил 25 бросков.

Для «Сан-Хосе» это поражение стало пятым кряду.

В следующей игре «Сан-Хосе Шаркс» примет на своём льду «Эдмонтон Ойлерз» 1 марта. «Калгари Флэймз» в этот же день встретится в гостях с «Лос-Анджелес Кингз».