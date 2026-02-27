Передача Яна Кузнецова помогла «Калгари» победить «Сан-Хосе». Аскаров отразил 25 бросков
27 февраля на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Калгари Флэймз». Победу со счётом 4:1 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Тоффоли (Ферраро, Миса) – 21:17 1:1 Кадри (Фараби, Уигар) – 35:02 1:2 Зари (Баклунд, Кузнецов) – 45:22 1:3 Кадри (Зари) – 51:56 1:4 Баклунд (Коронато, Уайтклауд) – 57:30
В составе «Калгари Флэймз» шайбы забросили Назем Кадри (дубль), Коннор Зари, Микаэль Баклунд. Ян Кузнецов записал на свой счёт результативную передачу. У «Сан-Хосе Шаркс» единственная шайба на счету Тайлера Тоффоли. Голкипер «акул» Ярослав Аскаров отразил 25 бросков.
Для «Сан-Хосе» это поражение стало пятым кряду.
В следующей игре «Сан-Хосе Шаркс» примет на своём льду «Эдмонтон Ойлерз» 1 марта. «Калгари Флэймз» в этот же день встретится в гостях с «Лос-Анджелес Кингз».
