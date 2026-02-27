Скидки
Автор дубля Матвей Мичков признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Филадельфия»

Автор дубля Матвей Мичков признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Филадельфия»
Комментарии

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков признан экспертами НХЛ первой звездой выездного матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 OT), который прошёл в ночь с 26 на 27 февраля мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. 21-летний форвард оформил дубль и записал на свой счёт победную шайбу в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 04:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кэррик (Рэддиш, Борген) – 09:56     2:0 Лафреньер (Кайлли, Трочек) – 21:23     2:1 Мичков (Кейтс, Типпетт) – 30:25 (pp)     2:2 Зеграс (Конечны, Санхайм) – 40:39     2:3 Мичков (Кутюрье, Силер) – 62:10    

Второй звездой матча стал нападающий «Флайерз» Тревор Зеграс, в активе которого вторая заброшенная шайба гостей. Статус третьей звезды получил форвард «Рейнджерс» Сэм Кэррик, открывший счёт в матче.

