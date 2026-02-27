Автор дубля Матвей Мичков признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Филадельфия»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков признан экспертами НХЛ первой звездой выездного матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 OT), который прошёл в ночь с 26 на 27 февраля мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. 21-летний форвард оформил дубль и записал на свой счёт победную шайбу в овертайме.

Второй звездой матча стал нападающий «Флайерз» Тревор Зеграс, в активе которого вторая заброшенная шайба гостей. Статус третьей звезды получил форвард «Рейнджерс» Сэм Кэррик, открывший счёт в матче.

Видео: Мичков после матча с «Далласом» подарил клюшку болельщику