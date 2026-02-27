Шефер из «Айлендерс» установил рекорд НХЛ по голам среди защитников не старше 18 лет

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер в матче регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс» оформил дубль.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мэттью Шефер забросил свою 18-ю шайбу в текущем сезоне и установил новый рекорд НХЛ по голам среди защитников не старше 18 лет, который принадлежал Филу Хаусли.
Кроме того, Мэттью Шефер набрал 41-е очко в текущей регулярке и стал третьим защитником в истории НХЛ, кто добрался до данной отметки в 18-летнем возрасте. Ранее это сделали Фил Хаусли (57 очков в 66 играх) и Расмус Далин (44 очка в 82 играх).
На льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.
- 27 февраля 2026
-
09:31
-
09:20
-
09:16
-
09:15
-
09:00
-
08:53
-
08:48
-
08:35
-
08:34
-
08:30
-
08:18
-
08:09
-
07:50
-
07:49
-
06:54
-
06:38
-
05:56
-
05:44
-
05:43
-
05:42
-
05:42
-
05:30
-
04:34
-
04:29
-
04:17
-
04:04
-
03:44
-
03:10
- 26 февраля 2026
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:42
-
23:37
-
23:22