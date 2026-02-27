Скидки
Шефер из «Айлендерс» установил рекорд НХЛ по голам среди защитников не старше 18 лет

Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер в матче регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс» оформил дубль.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мэттью Шефер забросил свою 18-ю шайбу в текущем сезоне и установил новый рекорд НХЛ по голам среди защитников не старше 18 лет, который принадлежал Филу Хаусли.

Кроме того, Мэттью Шефер набрал 41-е очко в текущей регулярке и стал третьим защитником в истории НХЛ, кто добрался до данной отметки в 18-летнем возрасте. Ранее это сделали Фил Хаусли (57 очков в 66 играх) и Расмус Далин (44 очка в 82 играх).

На льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Добсон (Хатсон) – 12:11     2:0 Добсон (Тексье, Ньюхук) – 30:06 (pp)     2:1 Шефер (Барзал, Ритчи) – 37:56 (pp)     2:2 Шефер (Деанджело, Сорокин) – 38:51     3:2 Кофилд (Демидов, Слафковски) – 49:11 (pp)     3:3 Ли (Хорват, Хольмстрём) – 58:19     3:4 Пажо (Хольмстрём) – 61:46    
