Расписание матчей КХЛ на 27 февраля 2026 года

Сегодня, 27 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 27 февраля 2026 года (время московское):

16:30. «Авангард» – «Металлург» Мг;

17:00. «Автомобилист» – «Ак Барс»;

19:30. ХК «Сочи» – «Динамо» Мн;

19:30. ЦСКА – «Шанхайские Драконы»;

19:30. «Северсталь» – «Торпедо».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 85 очками после 60 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 94 очка после 58 игр.