Лос-Анджелес Кингз — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 27 февраля, счет 1:8, НХЛ 2025-2026

«Эдмонтон» со счётом 8:1 разгромил «Лос-Анджелес», у Подколзина гол, Панарин — без очков
27 февраля на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 8:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 8
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Эмберсон (Рословик, Савуа) – 07:25     0:2 Подколзин (Манджапане, Нурс) – 08:19     1:2 Фёгеле (Эдмундсон) – 12:15     1:3 Манджапане (Хайман, Экхольм) – 22:59     1:4 Макдэвид (Хайман) – 24:58     1:5 Хайман (Драйзайтль, Бушар) – 28:44 (pp)     1:6 Драйзайтль (Макдэвид) – 40:31 (pp)     1:7 Уолман (Савуа, Драйзайтль) – 45:24     1:8 Уолман (Драйзайтль) – 47:36    

В составе «Эдмонтон Ойлерз» шайбы забросили Тай Эмберсон, Василий Подколзин, Эндрю Манджапане, Коннор Макдэвид, Зак Хайман, Леон Драйзайтль, Джейк Уолман (дубль). У «Лос-Анджелеса» единственная шайба на счету Уоррена Фёгеле.

Для «Лос-Анджелеса» это поражение стало пятым кряду.

В следующей игре «Лос-Анджелес Кингз» примет на своём льду «Калгари Флэймз» 1 марта. «Эдмонтон Ойлерз» в этот же день встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».

