«Эдмонтон» со счётом 8:1 разгромил «Лос-Анджелес», у Подколзина гол, Панарин — без очков

27 февраля на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 8:1 одержали гости.

В составе «Эдмонтон Ойлерз» шайбы забросили Тай Эмберсон, Василий Подколзин, Эндрю Манджапане, Коннор Макдэвид, Зак Хайман, Леон Драйзайтль, Джейк Уолман (дубль). У «Лос-Анджелеса» единственная шайба на счету Уоррена Фёгеле.

Для «Лос-Анджелеса» это поражение стало пятым кряду.

В следующей игре «Лос-Анджелес Кингз» примет на своём льду «Калгари Флэймз» 1 марта. «Эдмонтон Ойлерз» в этот же день встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».