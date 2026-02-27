Коннор Макдэвид стал первым игроком в текущем сезоне НХЛ, кто набрал 100 очков

Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (8:1) записал на свой счёт гол и результативную передачу.

29-летний Макдэвид стал первым первым игроком в текущем сезоне НХЛ, кто набрал 100 очков. На счету форварда 35 шайб и 65 результативных передач в 60 матчах регулярки.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Коннор в шестой раз первым в сезоне добрался до 100 очков. По данному показателю он сравнялся с Марио Лемье, Филом Эспозито и уступает лишь Уэйну Гретцки, который первым в сезоне набирал 100 очков девять раз.