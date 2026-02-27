Коннор Макдэвид по числу сезонов НХЛ со 100+ очками вышел на чистое третье место
Поделиться
Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» записал на свой счёт гол и результативную передачу.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид набрал 100 и более очков в своём девятом сезоне и вышел на чистое третье место по данному показателю. Чаще Коннора 100 и более очков набирали Уэйн Гретцки (15) и Марио Лемье (10).
27 февраля на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 8:1 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 8
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Эмберсон (Рословик, Савуа) – 07:25 0:2 Подколзин (Манджапане, Нурс) – 08:19 1:2 Фёгеле (Эдмундсон) – 12:15 1:3 Манджапане (Хайман, Экхольм) – 22:59 1:4 Макдэвид (Хайман) – 24:58 1:5 Хайман (Драйзайтль, Бушар) – 28:44 (pp) 1:6 Драйзайтль (Макдэвид) – 40:31 (pp) 1:7 Уолман (Савуа, Драйзайтль) – 45:24 1:8 Уолман (Драйзайтль) – 47:36
Материалы по теме
Комментарии
- 27 февраля 2026
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:31
-
09:20
-
09:16
-
09:15
-
09:00
-
08:53
-
08:48
-
08:35
-
08:34
-
08:30
-
08:18
-
08:09
-
07:50
-
07:49
-
06:54
-
06:38
-
05:56
-
05:44
-
05:43
-
05:42
-
05:42
-
05:30
-
04:34
-
04:29
-
04:17
-
04:04
-
03:44
-
03:10
- 26 февраля 2026
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:45