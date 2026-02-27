Коннор Макдэвид по числу сезонов НХЛ со 100+ очками вышел на чистое третье место

Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид набрал 100 и более очков в своём девятом сезоне и вышел на чистое третье место по данному показателю. Чаще Коннора 100 и более очков набирали Уэйн Гретцки (15) и Марио Лемье (10).

27 февраля на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 8:1 одержали гости.