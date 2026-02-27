Расписание матчей ВХЛ на 27 февраля 2026 года

Сегодня, 27 февраля, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 27 февраля 2026 года (время московское):

10:00. «Омские Крылья» – «Динамо» СПб;

15:00. ХК «Норильск» – «Югра»;

16:30. «Зауралье» – СКА-ВМФ;

18:30. «Химик» – «Барс»;

18:30. «Торпедо-Горький» – ЦСК ВВС.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 94 очка в 56 матчах. Второе место занимает «Югра» с 90 очками после 55 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (83 очка в 55 играх).