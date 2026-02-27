Результаты матчей НХЛ на 27 февраля 2026 года

В ночь на 27 февраля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 12 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 27 февраля 2026 года:

«Оттава Сенаторз» – «Детройт Ред Уингз» — 1:2 ОТ;

«Бостон Брюинз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 4:2;

«Каролина Харрикейнз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»- 5:4;

«Питтсбург Пингвинз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:1;

«Флорида Пантерз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:1;

«Монреаль Канадиенс» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 ОТ;

«Нэшвилл Предаторз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2;

«Сент-Луис Блюз» – «Сиэтл Кракен» — 5:1;

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Филадельфия Флайерз» — 2:3 ОТ;

«Колорадо Эвеланш» – «Миннесота Уайлд» — 2:5;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Калгари Флэймз» — 1:4;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Эдмонтон Ойлерз» — 1:8.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 80 очками после 57 матчей возглавляет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 85 очками после 57 игр.