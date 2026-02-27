Никита Кучеров повторил достижения Павла Буре, Артемия Панарина и Давида Пастрняка в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (4:5) забросил шайбу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров продлил до 12 матчей свою результативную серию, которая длится с 16 января. Серия из 12 и более матчей с очками у Никиты четвёртая за карьеру в НХЛ. По данному показателю среди игроков из Европы он сравнялся с Павлом Буре, Артемием Панариным и Давидом Пастрняком. Больше них среди игроков вне Северной Америки таких серий у Петера Штястны (8), Яромира Ягра (8), Леона Драйзайтля (7) и Теэму Селянне (5).