Никита Кучеров повторил достижения Павла Буре, Артемия Панарина и Давида Пастрняка в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (4:5) забросил шайбу.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Элерс (Миллер, Мартинук) – 01:43 2:0 Стэнковен (Холл, Чатфилд) – 02:56 3:0 Холл (Блейк, Стэнковен) – 06:41 3:1 Хагель (Сабурен, Гюнцель) – 16:30 3:2 Кучеров (Пойнт, Мозер) – 17:05 3:3 Джеймс (Гюнцель, Макдона) – 21:58 4:3 Джарвис (Свечников) – 27:21 4:4 Пойнт (Гюнцель, Рэддиш) – 34:02 (pp) 5:4 Ахо (Джарвис, Свечников) – 47:17 (pp)
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров продлил до 12 матчей свою результативную серию, которая длится с 16 января. Серия из 12 и более матчей с очками у Никиты четвёртая за карьеру в НХЛ. По данному показателю среди игроков из Европы он сравнялся с Павлом Буре, Артемием Панариным и Давидом Пастрняком. Больше них среди игроков вне Северной Америки таких серий у Петера Штястны (8), Яромира Ягра (8), Леона Драйзайтля (7) и Теэму Селянне (5).
