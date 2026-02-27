Расписание матчей МХЛ на 27 февраля 2026 года

Сегодня, 27 февраля, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 27 февраля 2026 года (время московское):

18:30. «Спутник» – «Стальные Лисы»;

18:30. МХК «Спартак MAX» – «Красная Машина-Юниор»;

18:30. «Локо» – «Алмаз»;

18:30. «Реактор» – «Толпар»;

19:00. МХК «Динамо» М – «Тайфун».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 90 очками после 52 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 74 очка после 52 матчей. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.