Драйзайтль — пятый игрок из Европы, кто имеет 8+ сезонов с 30+ голами, рекорд у Овечкина

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в игре регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» записал на свой счёт гол и три результативные передачи.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Драйзайтль в текущем сезоне забросил 30 шайб в 57 матчах. Леон в восьмой раз в своей карьере забросил как минимум 30 шайб в регулярке. По данному показателю среди игроков вне Северной Америки Драйзайтль стал пятым. Больше сезонов с 30+ голами в НХЛ имеют Александр Овечкин (15), Яромир Ягр (15), Яри Курри (10) и Илья Ковальчук (9).
27 февраля на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 8:1 одержали гости.
- 27 февраля 2026
