Матвей Мичков с дублем в ворота «Рейнджерс» вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков признан третьей звездой игрового дня в НХЛ. В игре регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 OT) 21-летний форвард оформил дубль и записал на свой счёт победную шайбу в овертайме.

Второй звездой игрового дня признан нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин, который забросил две шайбы в игре с «Оттавой Сенаторз» (2:1 ОТ).

Первой звездой игрового дня признан форвард «Сент-Луис Блюз» Дилан Холлоуэй, на счету которого хет-трик и одна голевая передача во встрече с «Сиэтл Кракен» (5:1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.