Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матвей Мичков с дублем в ворота «Рейнджерс» вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ

Матвей Мичков с дублем в ворота «Рейнджерс» вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков признан третьей звездой игрового дня в НХЛ. В игре регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 OT) 21-летний форвард оформил дубль и записал на свой счёт победную шайбу в овертайме.

Второй звездой игрового дня признан нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин, который забросил две шайбы в игре с «Оттавой Сенаторз» (2:1 ОТ).

Первой звездой игрового дня признан форвард «Сент-Луис Блюз» Дилан Холлоуэй, на счету которого хет-трик и одна голевая передача во встрече с «Сиэтл Кракен» (5:1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Материалы по теме
Мичков положил дубль «Рейнджерс»! Начал камбэк и затем зарешал в овертайме
Мичков положил дубль «Рейнджерс»! Начал камбэк и затем зарешал в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android